В Белоруссии пообещали не оставить санкции Запада без ответа

Решения будут приняты в ближайшее время

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о планах властей республики предпринять ответные меры в отношении вводящих санкции стран.

"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования", - приводит слова премьера агентство БелТА.

Он добавил, что время, когда решение будет принято, "не за горами".

Совет Евросоюза в минувший понедельник принял четвертый пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии. Под санкции попали восемь юридических лиц и 78 физических. Кроме того, ввели ограничения США, Канада и Великобритания.

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