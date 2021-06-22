Стали известны подробности убийства в подмосковном детском лагере

СК опубликовал запись допроса подозреваемой в убийстве вожатой

Следственный комитет опубликовал запись первого допроса подозреваемой в убийстве вожатой детского лагеря в Московской области. 23-летняя женщина проходила там практику. По версии подозреваемой, она поссорилась со своей коллегой и схватилась за нож. В результате девушка-вожатая скончалась. На месте преступления сейчас работают криминалисты. Они восстанавливают всю картину происшествия.

Это тот самый оздоровительный лагерь, где ночью произошло убийство. Сейчас здесь тихо. Многие родители приняли решение забрать своих детей, узнав, что вожатая набросилась с ножом на коллегу. Две девушки жили в одной комнате и, по данным Следственного комитета, на работе позволили себе выпить.

"Установлено, что между девушками произошёл конфликт. Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла три ножевых ранения в область груди. Следователи и криминалисты завершили осмотр места преступления. Изъяты смывы, нож и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Вот та девушка, которая получила ранения в грудь. Сообщается, что она смогла выбежать в коридор, но там скончалась. Её звали Алла Филатова, эти фото из её соцсетей. Вожатой был 21 год. Предполагаемая убийца, Александра Осипова, немногим старше - ей 23. Девушка задержана и даёт показания.

- Я говорю, посиди ещё пять минут. Ещё поговорим. И она говорит, что с тобой вообще никто общаться не хочет, а почему я должна сидеть. Я начала нервничать, взяла нож.

Изначально в СМИ тиражировалась версия, что девушки поспорили, кто из них лучший вожатый. Однако близкие друзья в это не верят. Обе девушки вместе учились в Московском областном гуманитарном институте, жили в одной комнате студенческого общежития, а на время прохождения практики вместе поселились и в детском лагере.

"Алла - моя подруга, мы с ней начали общаться наверно с 8 лет. С ней раньше жила другая подруга в общежитии при университете, и я написала этой девушке сегодня, она мне сказала, что она жила уже год с другой девочкой, её зовут Саша, и эта Саша ревновала вот как раз бывшую сожительницу по комнате к самой Алле", - сообщила подруга погибшей Мария.

Характер девушки, обвиняемой в убийстве, знакомыми и родственниками описывается как сложный. Она была замкнутой. Во время экзаменов принимала успокаивающие препараты. А в лагерь Александра Осипова поехала не потому что хотела, а потому что так было нужно для практики. Теперь Следственным комитетом назначена судебно-медицинская экспертиза. А родители, чьи дети оказались в этом лагере, задаются вопросом, как подобное могло произойти.

"Вообще никаких нареканий. Никаких вопросов. Ни к питанию, ни к организации. Даже немного они возмущались, что они слишком внимательные, что ли. Телефоны лишний раз не давали. Постоянно их таскали на какие-то занятия. Активно здесь. У меня никаких нареканий к лагерю не было вообще. Поэтому как гром среди ясного неба эти вещи произошли. Моё мнение, как многодетной мамы. Если есть какие-то небольшие отклонения какие-то, наверно не стоит с детьми заниматься. Потому что дети имеют свойство выводить из себя очень хорошо", - сообщила одна из матерей.

В прокуратуре заявили, что будет проверено, как в лагере соблюдались требования законодательства. Вожатой, которая подозревается в убийстве, грозит до 15 лет тюрьмы.

Пётр Вершинин. Александра Панина. Андрей Корнилов. Валерия Рождественская. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram