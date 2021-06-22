На олимпийских объектах в Токио запретят продажу алкоголя

Одним из спонсоров Игр является производящее спиртное компания

Как сообщило во вторник со ссылкой на источники агентство Kyodo, организаторы летних Олимпийских игр в Токио запретят продажу алкоголя на территории спортивных объектов.

Это связано с продолжающейся угрозой распространения COVID-19.

Изначально, говорит собеседник агентства, продажу хотели разрешить, но это вызвало критику со стороны местного врачебного сообщества и населения. Официально запрет озвучат в течение недели.

Вместе с тем в заметке отмечается, что одним из спонсоров Игр является японская компания Asahi - она производит спиртное.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на состязания не пустят.

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