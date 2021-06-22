Центр Дмитрия Рогачева разработал неонатальный скрининг для предупреждения опухолей

Тесты переданы в производство

Специалисты Центра имени Дмитрия Рогачева создали неонатальный скрининг на иммунодефициты, которые лежат в основе развития гематологических и онкологических заболеваний у детей. Он поможет выявлять это наследственное заболевание в младенчестве и своевременно его лечить, сообщил главный детский онколог-гематолог Минздрава России, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

"Тесты неонатального скрининга на иммунодефицит, которые разработаны в нашем институте, сейчас переданы в производство для того, чтобы наладить такую работу в России", - сообщил Румянцев.

Академик РАН отметил, что для внедрения тестов необходимо наладить механизм работы с пациентами, у которых диагностировали иммунодефицит, а также провести разъяснительную работу с населением. Он уточнил, что перед внедрением скрининга нужно создать службу наблюдения и ведения пациентов с иммунодефицитами.

Румянцев добавил, что сейчас трансплантации костного мозга официально не прописаны как лечение при иммунодефиците. "Мы только сейчас подготовили документы и с января 2022 года входит программа, согласно которой обязательной при иммунодефиците будет трансплантация", - отметил академик РАН.

Ранее правительство России приняло решение о расширении списка обследуемых потенциальных заболеваний у младенцев в рамках неонатального скрининга. Теперь перечень тестируемых заболеваний расширен с пяти до 36 по девяти группам, в числе которых спинально-мышечная атрофия (СМА), иммунодефициты и заболевания обмена веществ.

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