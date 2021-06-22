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В Москве врачи развеяли мифы о вакцинации от COVID-19

17:42
  • вторник
  • 22 июня 2021

Хронические заболевания - не ограничение на прививку, а приоритетное показание для нее

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина сообщила, что аллергия никак не препятствует вакцинации от коронавирусной инфекции. Противопоказания - острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний.
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"В подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии", - отметила Фомина, добавив: прививка - единственный способ уберечь здоровье в сложившейся эпидемиологической обстановке.

Вместе с тем глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заметил, что чрезмерное растягивание процесса вакцинации не позволит остановить рост заболеваемости.

"Рост заболеваемости обусловлен циркуляцией мутировавшего штамма коронавируса - его называют индийским - в Москве. Вирус обладает более агрессивными свойствами, быстрее проникает в клетку, он требует определенной готовности иммунной системы", - объяснил Хрипун.

По его словам, вакцинация должна быть массовой и очень быстрой, только так получится добиться высокого титра антител.

Наличие хронических заболеваний не является ограничением к вакцинации - наоборот, их можно считать приоритетным показанием к ней, добавил главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов.

Он рассказал, что сахарный диабет увеличивает вероятность неблагоприятных исходов при коронавирусе в два-три раза. Вакцинация обязательно показана взрослым больным с сахарным диабетом, ожирением, пациентам с другими эндокринными заболеваниями.

Кроме того, прививку особенно стоит сделать людям с любыми формами артериальной гипертензии, стенокардией, перенесенными в прошлом инфарктом миокарда, считает главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Москвы Елена Васильева. В тот же список отправляются любая форма кардиомиопатии, нарушение ритма и проводимости.

Что касается пациентов с онкологией, для них прививка также абсолютно безопасна, что показали исследования. Люди со злокачественными новообразованиями способны устанавливать защитный иммунный ответ на введение вакцины, подчеркнула заместитель главного внештатного специалиста онколога департамента здравоохранения столицы Ирина Андреяшкина.

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