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Хрипун рассказал о важности вакцинации от COVID-19 для аллергиков и онкобольных

17:44
  • вторник
  • 22 июня 2021

В Москве созданы все условия для того, чтобы вакцинироваться могли все желающие

Людям с онкологическими заболеваниями, а также аллергикам следует пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Не нужно прислушиваться к непрофессиональным, некомпетентным разговорам о том, что аллергики не могут вакцинироваться. Онкологические больные, чье состояние иммунитета имеет очень большие риски, тоже должны вакцинироваться", - сказал Хрипун.

По его словам, в Москве созданы все условия для того, чтобы вакцинироваться могли все желающие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число москвичей, которые получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции, превысило 2 миллиона человек. Он отметил, что количество записей на вакцинацию возросло в четыре-пять раз.

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