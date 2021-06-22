ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЕС подсчитали число погибших в результате терактов в 2020 году

18:05
  • вторник
  • 22 июня 2021

Их более 20-ти человек

Во вторник Европейское полицейское агентство распространило доклад, в котором говорится, что за прошлый год в террористических атаках в Евросоюзе погиб 21 человек.
Опубликовано видео с места теракта в Швеции

"В общей сложности на территории ЕС в 2020 году было зарегистрировано 57 совершенных, предотвращенных и неудавшихся терактов", - также сказано в документе, выдержки из которого приводит ТАСС.

Там, помимо прочего, упоминается и то, что Великобритания сообщила о 62 террористических инцидентах, Швейцария - о двух возможных атаках радикалов.

Жертвы, уточняют аналитики, выбирались случайно. Исключение составляет целенаправленное убийство школьного учителя во Франции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Люди возле мемориала погибших в теракте
Люди возле мемориала погибших в теракте
Спецназ французской полиции
Спецназ французской полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.