В ЕС подсчитали число погибших в результате терактов в 2020 году

Их более 20-ти человек

Во вторник Европейское полицейское агентство распространило доклад, в котором говорится, что за прошлый год в террористических атаках в Евросоюзе погиб 21 человек.

"В общей сложности на территории ЕС в 2020 году было зарегистрировано 57 совершенных, предотвращенных и неудавшихся терактов", - также сказано в документе, выдержки из которого приводит ТАСС.

Там, помимо прочего, упоминается и то, что Великобритания сообщила о 62 террористических инцидентах, Швейцария - о двух возможных атаках радикалов.

Жертвы, уточняют аналитики, выбирались случайно. Исключение составляет целенаправленное убийство школьного учителя во Франции.

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