Депутат МГД Киселева: Акция "Списанные книги" формирует культуру бережного отношения к ресурсам

В этом году столичные библиотеки приготовили 223 тысячи экземпляров

Москва остается читающим городом - за годы работы акции "Списанные книги" столичные жители забрали более миллиона экземпляров, а порталом проекта воспользовались более 32 миллионов раз. Об этом рассказала член комиссии Мосгордумы по экологической политике Мария Киселева.

"Кроме того, это показывает, какое у москвичей бережное отношение к такому ресурсу как книга", - заметила она.

Акция "Списанные книги" формирует бережного отношения к затраченным ресурсам, продолжила парламентарий, ведь каждая книга - огромные ресурсы леса и воды, энергозатраты на типографскую деятельность.

"Когда человек все это осознает, для него многократно вырастает ценность книги", - цитирует депутата МГД информагентство "Москва".

Акция, продолжила Киселева, проходит уже в восьмой раз. В этом году столичные библиотеки приготовили 223 тысячи экземпляров, которые готовятся получить вторую жизнь в руках новых владельцев.

Как рассказала депутат, среди того, что предлагаются в этом году, есть художественные произведения, исторические книги, научно-техническая литература, издания по живописи и киноискусству, но особой популярностью пользуются детские книги.

Начал работу портал "Списанные книги" в 2017 году. Сервис позволяет как найти интересующее пользователя издание, так и посмотреть, что предлагаются в конкретной библиотеке.

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