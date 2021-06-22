В ООН назвали риск применения ядерного оружия высоким

Организация обеспокоена снижением транспарентности

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу заявила в ходе видеоконференции Фонда Карнеги, что в национальных стратегиях возрастает роль ядерных вооружений.

"Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны", - приводит ее слова ТАСС.

Накамицу добавила, что в организации очень обеспокоены, ведь региональная напряженность растет, а качественная гонка ядерных вооружений продолжается.

По словам заместителя генсека ООН, не может не вызывать беспокойства также снижение транспарентности и отсутствие диалога.

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