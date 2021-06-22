ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военкоров

19:01
  • вторник
  • 22 июня 2021

Необходимо помнить не только тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, но и тех, кто освещал те страшные дни войны

Сою журналистов России поддержал инициативу журналиста Евгения Попова об увековечивании памяти военкоров, передает АГН "Москва".

"Наши коллеги в годы войны не только делали свое репортерское дело, но еще и воевали как солдаты. Около 1500 военных корреспондентов не вернулись с фронтов. Поэтому уверен, что память о них должна жить", - заявил Попов.

Его коллеги из СЖР считают, что необходимо сохранить память о людях, благодаря смелости и мужеству которых мир узнавал правду о войне.

"Считаю очень важным, чтобы наши сограждане помнили людей, которые рискуют своей жизнью, чтобы дать информацию о событиях в мире. Поэтому предложение моего коллеги, Евгения Попова, мне кажется очень своевременным... <...> Надеемся, что Евгений поделится своим опытом в рамках этой подготовки. И мы совместно проработаем возможности для реализации проекта по увековечиванию памяти военных корреспондентов", - сказал председатель СЖР Владимир Соловьев.

В Музее Победы в Москве собрано более 180 тысяч газет и более 5 тысяч журналов периода Великой Отечественной. Люди по всему миру узнавали правду о происходящем на фронте благодаря статьям и фотографиям военных журналистов и фотокорров, которые зачастую рисковали жизнью. Свыше 500 журналистов были отмечены государственными наградами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Евгений Попов
Евгений Попов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.