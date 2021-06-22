Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военкоров

Необходимо помнить не только тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, но и тех, кто освещал те страшные дни войны

Сою журналистов России поддержал инициативу журналиста Евгения Попова об увековечивании памяти военкоров, передает АГН "Москва".

"Наши коллеги в годы войны не только делали свое репортерское дело, но еще и воевали как солдаты. Около 1500 военных корреспондентов не вернулись с фронтов. Поэтому уверен, что память о них должна жить", - заявил Попов.

Его коллеги из СЖР считают, что необходимо сохранить память о людях, благодаря смелости и мужеству которых мир узнавал правду о войне.

"Считаю очень важным, чтобы наши сограждане помнили людей, которые рискуют своей жизнью, чтобы дать информацию о событиях в мире. Поэтому предложение моего коллеги, Евгения Попова, мне кажется очень своевременным... <...> Надеемся, что Евгений поделится своим опытом в рамках этой подготовки. И мы совместно проработаем возможности для реализации проекта по увековечиванию памяти военных корреспондентов", - сказал председатель СЖР Владимир Соловьев.

В Музее Победы в Москве собрано более 180 тысяч газет и более 5 тысяч журналов периода Великой Отечественной. Люди по всему миру узнавали правду о происходящем на фронте благодаря статьям и фотографиям военных журналистов и фотокорров, которые зачастую рисковали жизнью. Свыше 500 журналистов были отмечены государственными наградами.

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