Анатолий Вассерман сдал документы для участия в выборах в Госдуму

Он идет как независимый кандидат

Многократный победитель интеллектуальных игр, известный публицист Анатолий Вассерман сдал в окружную избирательную комиссию Преображенского округа Москвы №205 документы для выдвижения в депутаты Государственной думы. Выборы пройдут в сентябре этого года.

"На выборы иду как независимый кандидат", - уточнил он.

По словам Вассермана, он идет с целью победить, так как у него есть необходимые опыт и знания.

Ранее публицист отмечал, что уже давно и активно общается жителями Преображенского избирательного округа, хорошо знает их проблемы. Для качественных изменений в жизни общества и страны, считает эрудит, нужны национальная идея, приводной механизм, общая цель.

При этом важным Вассерман считает важным защитить старшее поколение - это касается в том числе размеров пенсий.

Кроме того, по мнению Вассермана, следует в корне менять цель образования - оно должно давать человеку образ будущего, целостную картину мира. "Для этого даже в структуре ЕГЭ необходимо увеличивать число вопросов "на понимание", а не просто на зубрежку", - говорит публицист.

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