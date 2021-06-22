Меркель пригласила Зеленского в Берлин

Стороны готовятся обсудить вопросы безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, который состоялся 22 июня.

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись", - написал украинский лидер в Twitter.

Он добавил, что канцлер пригласила его в Берлин 12 июля. Стороны намерены обсудить сотрудничество Украины и Германии, а также вопросы безопасности.

Ранее в Киеве сообщили, что приступили к подготовке визита Зеленского в Соединенные Штаты. Для этого была собрана специальная рабочая группа. Поездка украинского президента за океан запланирована на конец июля.

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