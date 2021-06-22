ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации

19:33
  • вторник
  • 22 июня 2021

Недействительные справки стоили от 4 до 5 тысяч рублей

В Москве задержали трех мужчин за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк, недействительные справки продавали в интернет-магазине и доставляли курьером. Отмечается, что справки стоили от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.

"В офисе на Электродной улице сотрудники полиции обнаружили и изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медицинских организаций, а также штампы с наименованиями вакцины. Отделением дознания ОМВД России по району Раменки Москвы возбуждены 3 уголовных дела по части 1 статьи 327 УК России. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК России", - рассказала Ирина Волк.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Поддельные сертификаты о вакцинации
Поддельные сертификаты о вакцинации
Поддельные сертификаты о вакцинации
Поддельные сертификаты о вакцинации
Производство поддельных сертификатов о вакцинации
Производство поддельных сертификатов о вакцинации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.