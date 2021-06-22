В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации

Недействительные справки стоили от 4 до 5 тысяч рублей

В Москве задержали трех мужчин за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк, недействительные справки продавали в интернет-магазине и доставляли курьером. Отмечается, что справки стоили от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.

"В офисе на Электродной улице сотрудники полиции обнаружили и изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медицинских организаций, а также штампы с наименованиями вакцины. Отделением дознания ОМВД России по району Раменки Москвы возбуждены 3 уголовных дела по части 1 статьи 327 УК России. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК России", - рассказала Ирина Волк.

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