Энергопотребление в России обновило летний максимум

Единая энергетическая система России функционирует стабильно

Как сообщил во вторник "Системный оператор", в России обновило свой максимальный летний показатель потребление электроэнергии.

Новый рекорд - 122,684 ГВт - на 2,307 ГВт больше предыдущего. Он был зафиксирован 21 июня 2019 года.

Уточняется, что в разрезе территориальных энергосистем самый высокий показатель за последние дни показали Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В энергосистеме Москвы максимум зафиксировали на уровне 13,788 ГВт.

Вместе с тем первый зампред правления оператора Сергей Павлушко заверил, что в условиях высокого уровня потребления Единая энергетическая система России функционирует стабильно.

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