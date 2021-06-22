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Число пострадавших от наводнения в Ялте вновь выросло

20:08
  • вторник
  • 22 июня 2021

В больнице остаются шесть человек

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что число пострадавших от наводнения там увеличилось до 54 человек.
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"Шесть остается госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь. Серьезных повреждений для здоровья у людей нет", - приводит слова Павленко РИА "Новости".

Ранее поступали данные о 49 пострадавших и одном погибшем. Кроме того, пропавшей без вести числится одна женщина, ее продолжают искать.

Прежде на Крым обрушился мощный циклон, ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление домов. В регионе объявлен режим ЧС.

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