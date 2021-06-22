Число пострадавших от наводнения в Ялте вновь выросло

В больнице остаются шесть человек

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что число пострадавших от наводнения там увеличилось до 54 человек.

"Шесть остается госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь. Серьезных повреждений для здоровья у людей нет", - приводит слова Павленко РИА "Новости".

Ранее поступали данные о 49 пострадавших и одном погибшем. Кроме того, пропавшей без вести числится одна женщина, ее продолжают искать.

Прежде на Крым обрушился мощный циклон, ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление домов. В регионе объявлен режим ЧС.

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