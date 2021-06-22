ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом

20:19
  • вторник
  • 22 июня 2021

Об этом он заявил во время беседы с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Беседа прошла по инициативе кубинской стороны.

Президент Кубы выразил чувства поддержки и солидарности в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, а также отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом. Он также подчеркнул, что на Кубе бережно хранят память о подвиге советского народа.

"С обеих сторон акцентирована важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, а также недопустимость попыток переписывания истории.

Затронут ряд актуальных аспектов российско-кубинского сотрудничества в различных областях, включая дальнейшую координацию по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме этого, президент России поделился со своим кубинским коллегой впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве. Лидеры условились продолжать контакты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Мигель Диас-Канель
Мигель Диас-Канель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.