Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом

Об этом он заявил во время беседы с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Беседа прошла по инициативе кубинской стороны.

Президент Кубы выразил чувства поддержки и солидарности в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, а также отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом. Он также подчеркнул, что на Кубе бережно хранят память о подвиге советского народа.

"С обеих сторон акцентирована важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, а также недопустимость попыток переписывания истории.

Затронут ряд актуальных аспектов российско-кубинского сотрудничества в различных областях, включая дальнейшую координацию по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме этого, президент России поделился со своим кубинским коллегой впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве. Лидеры условились продолжать контакты.

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