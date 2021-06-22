В США прививку от COVID-19 сделали 70% взрослого населения

Об этом сообщили сегодня в Белом доме

Координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс заявил, что администрация Соединенных Штатов выполнила задачу, поставленную президентом Джо Байденом, - в установленные сроки удалось вакцинировать 70% взрослого населения (от 30 лет) как минимум одной дозой препарата для профилактики коронавируса.

"Все верно: 70% взрослых жителей США от 30 лет получили как минимум одну дозу препарата", - сказал Зинтс во время брифинга (цитирует РИА "Новости").

Соответствующую задачу правительство поставило в мае. Срок - 4 июля (День независимости).

Как следует из данных Центров по контролю заболеваний, полностью в Штатах привиты более 150 миллионов человек, один укол получили свыше 177 миллионов американцев.

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