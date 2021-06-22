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Мишустин оценил развитие экономических отношений между Россией и Узбекистаном

22:16
  • вторник
  • 22 июня 2021

Рост товарооборота в минувшем году составил 15%

С минуты молчания начались сегодня в Москве переговоры глав правительств России и Узбекистана. Участники заседания почтили память тех, кто отстоял общую Родину в годы Великой Отечественной войны. В Россию прибыла представительная делегация узбекских чиновников высшего ранга во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Совместная комиссия в таком формате создана по инициативе президентов России и Узбекистана.

Михаил Мишустин высоко оценил развитие экономических отношений между странами. Рост товарооборота в минувшем году составил 15 процентов и почти достиг 6 миллиардов долларов. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов, в частности, об упрощении таможенных процедур.

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