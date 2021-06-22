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В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро

22:40
  • вторник
  • 22 июня 2021

Никто не пострадал

В Санкт-Петербурге этим вечером возникла чрезвычайная ситуация. Из-за пробоя электрокабеля остановилось движение на синей ветке метро, которая связывает север и юг мегаполиса.

Пассажиры поездов, оказавшихся в этот момент в тоннелях, были эвакуированы по путям до ближайших станций. Выведено более 250 человек, никто не пострадал. Поскольку авария произошла в час пик, на некоторых участках подземки возникла давка.

Станции "Парнас", "Удельная", "Озерки", "Проспект просвещения" были закрыты. Для пассажиров работали бесплатные маршруты автобусов и трамваев. К этой минуте ситуация нормализована, станции открыты для пассажиров.

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Эвакуация пассажиров из метро в Санкт-Петербурге
Эвакуация пассажиров из метро в Санкт-Петербурге
Пассажиры метро в Санкт-Петербурге
Пассажиры метро в Санкт-Петербурге
Пассажиры метро в Санкт-Петербурге
Пассажиры метро в Санкт-Петербурге
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