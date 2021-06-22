Финал Евро-2020 смогут посетить более 60 тысяч человек

Решающий матч турнира пройдет в Лондоне 11 июля
Как сообщили во вторник на официальном сайте УЕФА, на полуфинальные матчи и финал чемпионата Европы по футболу увеличена разрешенная вместимость стадиона "Уэмбли" в Лондоне.
Уточняется, что посетить арену смогут более 60 тысяч болельщиков (около 75% ее вместимости).
Вместе с тем РБК пишет, что на соответствующий вопрос в УЕФА ответили - есть и "альтернативный план проведения финала".
"Этот турнир стал маяком надежды, заверив людей в том, что мы возвращаемся к более нормальному образу жизни, и это еще один шаг на этом пути", - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.
Финал Евро-2020 состоится 11 июля, полуфиналы запланированы на 6 и 7 июля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram