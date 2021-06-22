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Финал Евро-2020 смогут посетить более 60 тысяч человек

20:48
  • вторник
  • 22 июня 2021

Решающий матч турнира пройдет в Лондоне 11 июля

Как сообщили во вторник на официальном сайте УЕФА, на полуфинальные матчи и финал чемпионата Европы по футболу увеличена разрешенная вместимость стадиона "Уэмбли" в Лондоне.
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Уточняется, что посетить арену смогут более 60 тысяч болельщиков (около 75% ее вместимости).

Вместе с тем РБК пишет, что на соответствующий вопрос в УЕФА ответили - есть и "альтернативный план проведения финала".

"Этот турнир стал маяком надежды, заверив людей в том, что мы возвращаемся к более нормальному образу жизни, и это еще один шаг на этом пути", - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля, полуфиналы запланированы на 6 и 7 июля.

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