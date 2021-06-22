В Москве создали call-центр по вопросам получения QR-кода

Жителям столицы помогут получить цифровую справку о вакцинации

Москвичам, которые испытывают проблемы с получением QR-кода для посещения заведений общепита в Москве, помогут сотрудники специального call-центра по номеру +7 (495) 777 77-77.

"Для этого создан специальный call-центр, понятно, можно позвонить на наш номер семь семерок, там зайти в раздел "Как получить QR-код", "Есть проблемы с получением QR-кода", и там будет подробно оператор рассказывать, как это можно сделать. И почему он не появился, если вы привились. Или куда зайти, чтобы его увидеть, потому что многие, может, просто не знают, что он у них есть, и нужно просто подсказать, как его можно на портале либо в приложении найти", - сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о временном порядке посещения ресторанов. В соответствии с указом с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев; либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием: электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус", в регистратуре городской поликлиники.

Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов.

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