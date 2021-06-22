Аксенов заявил о стабилизации ситуации в Крыму

Ранее там выпали почти две месячных нормы осадков

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил на заседании комиссии по ЧС в регионе (трансляция велась на его странице в соцсети "ВКонтакте"), что после вызванного дождями наводнения ситуация на полуострове стабилизировалась.

"Острых мест, угрожающих жизни и здоровью, сейчас нет. Стабилизировали ситуацию", – отметил Аксенов.

Он добавил, что сошла вода не везде, но нет тенденции к тому, что ее уровень еще будет увеличиваться.

Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. В Ялте в результате наводнения пострадали 54 человека, один погиб, еще один пропал без вести.

Уже озвучено, что на восстановление дорог, поврежденных из-за рекордных ливней, уйдет порядка 5,5 миллиардов рублей.

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