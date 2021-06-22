ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аксенов заявил о стабилизации ситуации в Крыму

21:09
  • вторник
  • 22 июня 2021

Ранее там выпали почти две месячных нормы осадков

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил на заседании комиссии по ЧС в регионе (трансляция велась на его странице в соцсети "ВКонтакте"), что после вызванного дождями наводнения ситуация на полуострове стабилизировалась.
Число пострадавших от наводнения в Ялте вновь выросло

"Острых мест, угрожающих жизни и здоровью, сейчас нет. Стабилизировали ситуацию", – отметил Аксенов.

Он добавил, что сошла вода не везде, но нет тенденции к тому, что ее уровень еще будет увеличиваться.

Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. В Ялте в результате наводнения пострадали 54 человека, один погиб, еще один пропал без вести.

Уже озвучено, что на восстановление дорог, поврежденных из-за рекордных ливней, уйдет порядка 5,5 миллиардов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Отдыхающие в Крыму
Отдыхающие в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.