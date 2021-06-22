Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита

К работе в режиме COVID-free готовы более 180 рестораторов Москвы

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк разъяснил порядок применения QR-кодов в заведениях общепита. К работе в режиме COVID-free готовы более 180 рестораторов Москвы.

По его словам, дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество, смогут сделать ПЦР - он будет действовать 72 часа.

До конца недели иностранцы получат возможность пройти вакцинацию в Москве и тогда смогут посещать рестораны. Те из них, которые приехали в Россию на несколько дней, смогут сдать ПЦР-тест, передает АГН "Москва".

Немерюк также пояснил, что люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны будут сдать ПЦР-тест или привиться для посещения ресторанов в Москве.

Он отметил, что люди, с медицинским отводом от прививок смогут посещать рестораны только при наличии ПЦР-теста. Вместе с тем, имеющие иммунный сертификат, могут находиться в заведениях общепита без соблюдения масочного и дистанционного режима.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о временном порядке посещения ресторанов. В соответствии с указом с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев; либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram