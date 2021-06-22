США определились, как выстраивать отношения с КНДР

Вашингтон пока выбирает путь дипломатии

Глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс рассказал, каких отношений США намерены придерживаться с КНДР.

"Что касается тех комментариев из КНДР, то мы знакомы с ними. Они не изменят нашу точку зрения по дипломатии. Мы по-прежнему готовы к переговорам с КНДР, чтобы урегулировать вызов, связанный с ее ядерной программой", - цитирует Прайса ТАСС.

Ранее младшая сестра Ким Чен Ына заявила, что Вашингтону опасно заблуждаться относительно диалога с Пхеньяном.

До этого сам лидер Северной Кореи отметил, что КНДР должна готовиться к конфронтации с США. Он также не исключил вероятность диалога с Вашингтоном, но уточнил - к возможному противостоянию следует подходить тщательнее.

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