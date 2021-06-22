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Представлен рейтинг самых дорогих мировых брендов года

21:57
  • вторник
  • 22 июня 2021

Лидер остался бессменным

Как сказано в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, на который ссылается "Интерфакс", самым дорогим мировым брендом остается Amazon. Его стоимость - 683,85 миллиарда долларов, за год она выросла на 64%.
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Вторым идет Apple (612 миллиардов), третьим - Google (458). В пятерку попали также Microsoft (410,27) и Tencent (китайский интернет-гигант - 240,93 миллиардов долларов).

Кроме того, в топ-10 Facebook, Alibaba, Visa, McDonald's и Mastercard.

Самый быстрый рост показал бренд Tesla - его стоимость взлетела за год на 275% до 43 миллиардов долларов. Он 47-й.

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