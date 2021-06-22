В здании МВД в Москве произошел пожар

К настоящему моменту возгорание удалось локализовать

В здании МВД России на Житной улице в Москве произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на шестом этаже в серверной. В здании сработала автоматическая газовая система пожаротушения. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать. Его площадь устанавливается.

В здании расположены Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД и Договорно-правовой департамент министерства.

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