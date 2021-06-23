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Названа главная опасность индийского штамма коронавируса

08:22
  • среда
  • 23 июня 2021

Разновидность появилась уже в 92 странах

Штамм коронавируса "Дельта" - или, как его называют, индийский – особенно быстро поражает легкие. В этом его отличие от ранее появившихся разновидностей, рассказала профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
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"Судя по тому, что рассказывают врачи, дельта-вариант вызывает быструю консолидацию поражения легких. То есть их функция теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года - пациент поступает в больницу с КТ-2, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации", - рассказал эксперт изданию Лента.ру.

Объяснить такое действие "Дельты" в ближайшее время ученые вряд ли смогут, такие исследования быстро не проводятся, отмечает эксперт. Баранова предполагает, что причина в мутации малоизвестных коронавирусных белков.

Впервые выявленный в Индии штамм коронавируса, получивший официальное название "Дельта", по данным медиков, может инфицировать даже привитых вакциной против коронавируса. ВОЗ сообщает, что появление индийского штамма зарегистрировано уже в 92 странах.

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