Как получить QR-код для посещения ресторанов в Москве

Это доступно даже для иностранцев

В оперштабе Москвы объяснили, как можно получить QR-коды для посещения ресторанов города. По словам специалистов, это доступно даже для иностранцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение с 28 июня ограничить доступ в кафе и рестораны для людей, не имеющих защиты от коронавирусной инфекции.

"С 25 июня горожане смогут получить QR-код следующими способами... Если у вас открыт доступ к электронной медкарте - в электронной медкарте на mos.ru или в приложении "ЕМИАС. ИНФО" в разделе "Цифровой сертификат". Если у вас есть полная учетная запись на портале mos.ru - в личном кабинете", - рассказали эксперты.

В том случае, если человек переболел коронавирусом в столице, вакцинировался в одной из московских поликлиник или сделал ПЦР-тест в лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но при этом не имеет доступа к электронной медкарте, он может заполнить форму на портале mos.ru и после проверки данных получить QR-код. Кроме того, вакцинированные москвичи могут найти код на портале госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги", а также "Госуслуги.Стопкоронавирус.

"Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны будут сдать ПЦР-тест в лабораториях, которые подключены к ЕМИАС, или привиться для посещения ресторанов в Москве. Вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг или из мобильного приложения "Госуслуги" или "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также документ, удостоверяющий личность", - сообщили в оперштабе.

Отмечается, что результаты ПЦР-теста считаются действительными 72 часа. Те, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям, также должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

"Иностранцы с 28 июня могут посещать рестораны в Москве при предъявлении QR-кода, получив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус из лаборатории, которая подключена к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста. QR-код они могут получить, заполнив форму на портале mos.ru", - заключили в оперштабе.

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