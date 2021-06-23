На Украине заявили о планах депортировать россиян из Крыма

Планами поделился журналист Дмитрий Гордон

Российских граждан, переехавших в Крым, выдворят оттуда после "возвращения" полуострова в состав Украины. С такими угрозами выступил украинский журналист Дмитрий Гордон, комментируя подтопления в городах региона. Он заявил, что ему жаль пострадавших крымчан.

"Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут", — заявил Гордон.

Он посоветовал россиянам не вкладывать деньги в Крым и покупать недвижимость на полуострове, потому что Украина "заберет все назад".

"Это так шатко – вы же незаконно это делаете, все заберут потом у того, кто делал незаконно. Поэтому хочу предупредить – не делайте глупостей, вкладывайтесь в Сочи", - заявил Гордон в эфире канала "Украина.24".

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина и страны Запада не признали результаты референдума. Россия неоднократно заявляла о законности голосования и о том, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

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