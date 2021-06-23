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В Бундестаге обвинили власти Германии в подготовке к войне с Россией

08:51
  • среда
  • 23 июня 2021

Берлин идет на поводу у НАТО

Власти Германии пошли на поводу у НАТО, приняли политику альянса по наращиванию вооружений и противостояния с Россией. Теперь вместе с другими натовскими странами проводит маневры "Defender 21" у российских границ. Все эти действия можно счесть частью моральной мобилизации общества и подготовки к войне, уверена депутат немецкого парламента Севим Дагделен.
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Особенно настораживает, считает Дагделен, недавнее заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая назвала Россиию противником Европы.

"Тот, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в разрядке. Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага с целью подготовки военного похода на Россию", — заявила депутат. По мнению парламентария, о подготовке к войне свидетельствует и рост военных трат Германии до 85 миллиардов евро. Это превышает российский оборонный бюджет на десятки миллиардов.

Статья депутата бундестага от Левой партии посвящена 80-й нападения нацистской Германии на Советский Союз. Дагделен пишет, что германо-российские отношения достигли низшей точки. Конфронтационная риторика и военные угрозы все больше определяют общественный дискурс в Германии – а каждый, кто протестует, получает клеймо "кремлевской марионетки", передает Die Welt.

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