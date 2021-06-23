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Россиянам объяснили, как уйти в отпуск на год

08:50
  • среда
  • 23 июня 2021

Нужно убедить работодателя в необходимости такого длительного отсутствия

В России при наличии уважительной причины работник может на год уйти в отпуск, но без сохранения содержания. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
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Эксперт отметила, что это право регламентировано статьей 128 Трудового кодекса России. Однако законодательство не определяет критерии уважительной причины – эта обязанность ложится на плечи работодателя. При этом в законе перечислены категории граждан, которым работодатель не может отказать в столь длительном отгуле.

"Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до 1 года. А вот для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяется работодателем, он может быть предоставлен на любой срок", - подчеркнула Иванова-Швец.

Она добавила, что во время такого отпуска сотрудник не только не получает зарплату, но и у него не накапливается время, необходимое для оформления очередного отпуска, передает агентство "Прайм".

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