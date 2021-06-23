Как не заболеть от кондиционера: советы врача

Нужно соблюдать два простух правила

Летом кондиционер кажется спасением от жары, но он же может стать причиной простуды. Чтобы не заболеть, стоит помнить о двух правилах, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она призвала избегать резких перепадов температуры и охлаждать помещение постепенно – температурный интервал не должен превышать 6-8 градусов.

"Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух. То же самое касается и машины. Нужно постепенно снижать температуру в салоне автомобиля. Это первое правило", - подчеркнула Романенко.

Также не стоит садиться прямо под кондиционером или направлять на себя поток холодного воздуха. Расстояние от работающего устройства до человека должно быть минимум 1,5-2 метра.

Кроме того, Романенко напомнила о необходимости регулярно чистить кондиционер, чтобы в нем не скапливались бактерии и пыль, передает Радио Sputnik.

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