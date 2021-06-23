ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве ожидается самый жаркий июньский день за последние 120 лет

10:30
  • среда
  • 23 июня 2021

Температура может побить сразу два рекорда

В среду, 23 июня, в Москве могут быть установлены сразу два температурных рекорда, заявила синоптик Елена Волосюк. По ее словам, речь идет о самой высокой суточной температурой для 23 июня и июньском рекорде жары. В прошлом они были установлены в 1948 и 1901 годах соответственно.
Жара в Москве может побить рекорд 1917 года

"Не исключено, что сегодня будет установлен двойной рекорд тепла. Суточный рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1948 году, и он составляет плюс 33,6, а у нас температура ожидается выше", - отметила Волосюк.

Что касается рекорда июньской жары, он был установлен ровно 120 лет назад и составил +34,7 градуса. По предположениям синоптиков, жителям столицы удастся стать свидетелями самой сильной жары в Москве в июне за всю историю метеонаблюдений, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.