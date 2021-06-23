В Москве ожидается самый жаркий июньский день за последние 120 лет

Температура может побить сразу два рекорда

В среду, 23 июня, в Москве могут быть установлены сразу два температурных рекорда, заявила синоптик Елена Волосюк. По ее словам, речь идет о самой высокой суточной температурой для 23 июня и июньском рекорде жары. В прошлом они были установлены в 1948 и 1901 годах соответственно.

"Не исключено, что сегодня будет установлен двойной рекорд тепла. Суточный рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1948 году, и он составляет плюс 33,6, а у нас температура ожидается выше", - отметила Волосюк.

Что касается рекорда июньской жары, он был установлен ровно 120 лет назад и составил +34,7 градуса. По предположениям синоптиков, жителям столицы удастся стать свидетелями самой сильной жары в Москве в июне за всю историю метеонаблюдений, передает РИА Новости.

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