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Путин предложил новое "уравнение безопасности"

09:24
  • среда
  • 23 июня 2021

Президент обратился к участникам Московской конференции по международной безопасности

Усилия России на международной арене направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости. Разногласия должны решаться через диалог и конкретные договоренности, в том числе в области контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что такое "уравнение безопасности" предложила Москва западным партнерам.
Статья Путина ко Дню памяти и скорби опубликована на сайте Кремля

Российский лидер подчеркнул, что такой подход уже приносит определенные результаты. В частности, это договоренность с Вашингтоном о продлении действия соглашения СНВ-3. Путин отметил, что Россия, развивая свой оборонный потенциал, не стремится к одностороннему военному преимуществу.

"Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу. Тем более в такой чувствительной сфере как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя", - заявил президент России в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.

Ежегодный форум проходит в Москве 22-24 июня. В нем участвуют представители оборонных ведомств, международных организаций и неправительственные эксперты. Они обсудят, в частности, проблемы глобальной и региональной стабильности, передает ТАСС.

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