Стали известны подробности лечения певицы МакSим

Врачи не спешат выводить исполнительницу из искусственной комы

Певица МакSим уже несколько дней находится в больнице в состоянии искусственной комы. О здоровье артистки рассказала ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

38-летнюю МакSим госпитализировали с высокой температурой и 40% поражением легких, при этом коронавирус у исполнительницы не выявили. Врачи приняли решение погрузить свою знаменитую пациентку в состояние искусственной комы и подключить к аппарату ИВЛ, чтобы помочь организму побороть инфекцию.

"Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются", - заявила пиар-менеджер.

Отмечается, что отключать МакSим от ИВЛ будут постепенно, чтобы организм смог функционировать и дышать самостоятельно. В настоящее время за состоянием певицы круглосуточно наблюдают врачи, передает "СтарХит".

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