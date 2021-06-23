Путин назвал главные угрозы России

Одна из них - наращивание военного потенциала НАТО

Международный терроризм по-прежнему представляет серьезную угрозу миру. Серьезное беспокойство вызывают также региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников, заявил президент России. Владимир Путин обратился с приветствием к участникам Московской конференции по международной безопасности.

Главной угрозой для себя Россия видит постоянное наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи ее границ.

"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ - как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности", - заявил Путин.

Российский лидер надеется, что здравый смысл у руководителей альянса в конце концов возобладает. И в НАТО рассмотрят инициативы Москвы по снижению напряженности, передает TVC.RU.

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