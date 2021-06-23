Диетолог рассказала, сколько воды можно выпивать в тридцатиградусную жару

Летом организму требуется больше жидкости

В жару необходимое для человека количество воды увеличивается, но от переизбытка жидкости могут пострадать почки. Как правильно рассчитать норму и не навредить себе, рассказала диетолог Арина Скоромная.

По словам эксперта, количество потребляемой воды в день зависит от веса человека и от привычных для него климатических условий. Если температура воздуха не выходит за пределы нормы, то нужный объем воды можно вычислить при помощи специальной формулы.

"Среднестатистическое значение – это 30-35 миллилитров воды на килограмм веса тела. То есть получается, что если я вешу условные 60 килограммов, то мне нужно пить около 2 литров и 100 миллилитров воды в день. Это норма", - заявила Скоромная.

При этом для людей, которые весят больше 90 килограмм, норма может составлять и три литра воды ежедневно. Однако пить больше жидкости не стоит, чтобы не перегружать почки.

В аномально жаркую погоду количество потребляемой воды следует увеличить, но делать это нужно постепенно. Диетолог рекомендовала выпивать несколько глотков воды каждый раз, когда организм будет чувствовать жажду, передает Радио Sputnik.

"Когда наступает жара, то человеку хочется пить больше и чаще. Это сравнимо с тем, что происходит во время физической активности. В такой ситуации пить можно и нужно больше. Но делать это надо небольшими порциями. Большой объем воды может создать излишнюю нагрузку на почки", - резюмировала Скоромная.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram