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Кейт Миддлтон и принц Уильям готовы навестить Меган Маркл в США

11:39
  • среда
  • 23 июня 2021

Жена принца Гарри недавно родила дочь

Кейт Миддлтон собралась навестить Меган Маркл и принца Гарри в Санта-Барбаре. Сопровождать герцогиню Кембриджскую в поездке будут ее супруг принц Уильям и дети: 7-летний Джордж, 6-летняя Шарлотта и 3-летний Луи.

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Несмотря на все недопонимания, произошедшие в семье, Кейт решила посетить США и лично поздравить Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери. Также супруга принца Уильяма хочет познакомиться с племянницей, передает Express.

"Обе пары выразили желание двигаться дальше. Уильям и Кейт хотят встретиться с Лили. Они согласились, что будет честно навестить Гарри и Меган на их территории. Дети герцогов Кембриджских тоже едут. Но не стоит ожидать фанфар, вы не увидите совместных фото монархов на пляже, лепящих замки из песка", - рассказал инсайдер о предстоящей поездке.

Ранее Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала о травле, которой она подверглась в Лондоне. По словам бывшей актрисы, во дворце над ней многие издевались, в том числе и герцогиня Кейт.

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