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ФСБ: террористы создают компьютерные игры с имитацией терактов

10:25
  • среда
  • 23 июня 2021

Они толкают юных пользователей на преступления

В интернете развернулась инфраструктура, "производящая" будущих террористов.

Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. Этому явлению во многом поспособствовала пандемия. В обществе повысилась напряженность и тревожность, а дети остались предоставлены сами себе в период дистанционного обучения.

"Этим активно пользуются интернет- пропагандисты терроризма и экстремизма, агрессивно работающие как со слабо защищенными слоями населения, так и с представителями среднего класса, чье материальное положение ухудшилось в последний год", - сказал Бортников.

Кроме того, террористы выпускают клоны компьютерных игр, из-за которых пользователи могут совершать преступления, отметил Бортников.

"В особой группе риска молодежь, психологическая обработка которой ведется в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр", - подчеркнул директор ФСБ (цитата по ТАСС).

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