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Глава ФСБ заявил об угрозе кибератак на важные объекты в России

10:29
  • среда
  • 23 июня 2021

Особая сложность – выявить местонахождение террористов

Международная сеть террористов все активнее действует в киберпространстве. Не исключена возможность атак на критически важные объекты инфраструктуры в России, заявил глава ФСБ. По словам Александра Бортникова, особая сложность - в том, чтобы вычислить, откуда именно действуют хакеры.
Бортников рассказал о предотвращении терактов в России и Центральной Азии

Бортников также подчеркнул, что террористы используют киберпространство для пропаганды и вербовки сторонников. Особенно обострилась проблема в связи с повсеместной изоляцией граждан из-за пандемии коронавируса. Интернет-пропагандисты терроризма активно пользуются тревогами людей.

"Усугубившиеся в период пандемии кризисные явления в экономике, опасения граждан за свое здоровье и в целом неопределенность будущего значительно повысили тревожность и социальную напряженность в обществах разных стран. Этим активно пользуются интернет- пропагандисты терроризма и экстремизма", - заявил Бортников, выступая на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

Глава ФСБ отметил: фактически в глобальной сети развернулась целая инфраструктура, "производящая" будущих террористов. Пропагандисты агрессивно работают как со слабо защищенными слоями населения, так и с представителями среднего класса, чье материальное положение в последний год ухудшилось, передает РИА Новости.

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