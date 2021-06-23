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В Ялту прибыли допсилы для ликвидации последствий наводнения

10:42
  • среда
  • 23 июня 2021

Спасатели продезинфицируют объекты от коронавируса

В Ялту прибыли дополнительные силы для ликвидации последствий наводнения и оказания адресной помощи пострадавшим.
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На полуостров приехала группировка из 200 человек и 30 единиц техники Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России, передает ТАСС.

Кроме того, спасатели продезинфицируют социально значимые объекты города от коронавирусной инфекции.   

19 июня в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. В Ялте введен режим ЧС, въезд в город ограничен.

Число пострадавших достигло 54 человек. Шестерых госпитализировали, остальным оказана амбулаторная помощь. одна женщина числится без вести пропавшей. Ведутся ее поиски.

Роспотребнадзор предложил властям Крыма приостановить прием туристов, но глава республики Сергей Аксенов решил пока этого не делать.

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