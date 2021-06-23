Сергунина: Вторая международная выставка "Город: детали" пройдет в онлайн-формате

С 26 июня по 4 июля

Международная выставка функциональных дизайн-решений для городской среды "Город: детали" впервые состоится в онлайн-формате. Она пройдет с 26 июня по 4 июля 2021 года на сайте mrexpo.ru.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, жители Москвы смогут узнать о современных примерах малых архитектурных форм и выбрать лучшие из них. Всего на выставке представят более 500 объектов от производителей из разных стран и регионов России. Кроме того, гостей ждут мастер-классы и деловая программа, посвященная развитию общественных пространств и мегаполисов в целом.

На выставке будет семь категорий объектов: "Дети", "Спорт", "Зоны отдыха", "Животные", "Арт-объекты", "Свет", "Уличное оборудование".

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