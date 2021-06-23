ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: Вторая международная выставка "Город: детали" пройдет в онлайн-формате

10:32
  • среда
  • 23 июня 2021

С 26 июня по 4 июля

Международная выставка функциональных дизайн-решений для городской среды "Город: детали" впервые состоится в онлайн-формате. Она пройдет с 26 июня по 4 июля 2021 года на сайте mrexpo.ru.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, жители Москвы смогут узнать о современных примерах малых архитектурных форм и выбрать лучшие из них. Всего на выставке представят более 500 объектов от производителей из разных стран и регионов России. Кроме того, гостей ждут мастер-классы и деловая программа, посвященная развитию общественных пространств и мегаполисов в целом.

На выставке будет семь категорий объектов: "Дети", "Спорт", "Зоны отдыха", "Животные", "Арт-объекты", "Свет", "Уличное оборудование".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Международная выставка "Город: детали"
Международная выставка "Город: детали"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.