Сергунина: Более 300 проектов представили столичные компании на кинорынке Key Buyers Event

Компании получили возможность выхода на международный рынок

Столичные компании презентовали без малого 340 проектов на международном онлайн-рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В столице подвели итоги международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital. Меропниятие проводилось с 8 по 13 июня на специально созданной для этого цифровой платформе. В форуме приняли участие 1,6 тысяч представителей со всего мира. Также им заинтересовались и такие крупные игроки, как Netflix, Apple и BBC Studios. Организатором стало "Роскино" приподдержке Минкульта и правительства Москвы.

"В онлайн-рынке участвовало почти 80 московских компаний. Вместе они представили потенциальным покупателям и партнерам 339 проектов - художественные и документальные фильмы, сериалы и анимацию. Благодаря достигнутым на форуме соглашениям их увидят более чем в 20 странах - во Франции, Испании, США, Канаде, Швеции, Таиланде и других", - отметила Сергунина.

Кроме того, "Союзмультфильму" удалось заключить три сделки с международными компаниями: французским дистрибьютором Playbig и британскими компаниями Jetpack и Bill Melendez Productions (UK) Ltd. Также о совместном проекте заявили кинокомпания "Централ Партнершип" и латиноамериканская студия BF Films. Официальный дистрибьютор контента ВГТРК "Совтелеэкспорт" подписал контракты с компанией из Франции и телеканалом Axess TV из Швеции.

Также в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития сообщили, что проект Russian World Vision договорился о прокате фильма в кинотеатрах Кипра и получил предложение о показах в странах-участницах Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии, среди которых Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Афганистан, Бангладеш и другие страны. Кроме того, московские компании презентовали 62 проекта для копродукции.

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