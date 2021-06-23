Мобилизация резервов и новые ограничения: ситуация с коронавирусом остается сложной

Последние новости о коронавирусе на сегодня, 23 июня

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 17594 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 12660 человек. Правительство рекомендовало губернаторам сформировать резерв коечного фонда. Врачи не устают повторять: лучший способ остановить пандемию - это вакцинация. Но находятся и те, кто готов подвергнуть риску себя и окружающих.

Оперативная съемка: молодой человек достает из рюкзака конверт, в нем - поддельный сертификат о прохождении вакцинации.

— Поясните, откуда у вас эти документы?

— Я не знаю, я работаю курьером.

Позже, когда полицейские задержали его подельников и вычислили офис, где изготавливали фальшивые сертификаты, он все же дал признательные показания. Сертификаты продавали через интернет за 5 тысяч рублей. Теперь участникам преступной группы грозит до 2 лет лишения свободы. А их клиентам, кроме проблем с законом, еще и перспектива переболеть коронавирусом.

Прививки, которые защищают от тяжёлого течения болезни, ставят бесплатно. А пунктов вакцинации в Москве с каждым днём больше и работают они допоздна.

"То, что люди приходят, становятся в эти очереди, я оказался 130-каким-то за сегодняшний день. Наверное, это очень хорошо, надеюсь, что эта вакцинация поможет, если не полностью прекратить, то хотя бы сбить коронавирусную волну", - говорит Егор Холмогоров.

Сейчас идет гонка между вакциной и вирусом, который постоянно мутирует, пытаясь найти слабые места в иммунитете человека. Пока препараты эффективны и против более заразного и агрессивного индийского штамма. Но чтобы его побороть, нужен высокий уровень антител. Врачи говорят: если после прививки или болезни прошло полгода, стоит ревакцинироваться.

Ситуация в Москве остается сложной. Развернуто уже больше 20 тысяч коек. Мобилизуются резервы. В Подмосковье временный ковидный госпиталь вновь открылся в парке "Патриот"

Снизить темп распространения коронавируса, избежав жесткого локдауна, помогут временные ограничения, о которых накануне объявил Сергей Собянин. Это запрет на проведение концертов и спортивных мероприятий численностью более 500 человек. А со следующей недели посещать фуд-корты, рестораны и кафе смогут люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие в течение полугода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест. Его будут сдавать и те, кому по состоянию здоровья прививку делать нельзя. Понадобится специальный QR-код, который можно получить на портале Госуслуги или с помощью электронной медкарты.

"Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны будут сдать ПЦР-тест в лабораториях, которые подключены к ЕМИАС, или привиться для посещения ресторанов в Москве. Вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг или из мобильного приложения "Госуслуги", а также документ, удостоверяющий личность", - сообщили в Оперативном штабе.

Бумажные справки и сертификаты принимать не будет. Все рестораны, которые не выполнят требования, смогут работать только навынос и доставку.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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