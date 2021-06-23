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В мире появился еще один опасный штамм коронавируса

11:53
  • среда
  • 23 июня 2021

Он не менее опасен, чем индийский вариант

В Перу учёные обнаружили ещё одну мутацию коронавируса. Как утверждается, она не менее опасная, чем индийский штамм. Об этом Ленте.ru рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Индийская" мутация, которой дали название "Дельта", стремительно распространяется по миру. Её уже фиксируют во всех американских штатах.

Из-за неё передумали ослаблять ограничения и в Британии. А в Польше приезжающих из королевства будут сажать на семидневный карантин.

В Европе власти призывают граждан активнее прививаться. Например, в Швейцарии уже разрешили ставить вакцины детям старше 12 лет. В Италии начали отстранять от работы медиков, не прошедших иммунизацию.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили: массовая вакцинация помогает справиться с инфекцией. Все действующие препараты защищают от новых штаммов и облегчают симптомы течения болезни.

Например, в Германии благодаря прививочной кампании преодолели очередной пик пандемии. И уже ослабляют ограничения - разрешили проводить мероприятия на открытом воздухе.
 

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