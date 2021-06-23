Волонтеры и военные вышли на уборку Ялты после потопа

После уборки начнется восстановление

В затопленной Ялте сегодня началась большая уборка. Последствия разгула стихии по поручению президента ликвидируют усиленные подразделения военных и спасателей. А сейчас к ним присоединились и волонтёры - добровольцы спешат на помощь со всего полуострова.

Грабли, лопаты, веники – в Ялте высадился масштабный десант волонтеров. Добровольцы приехали со всего Крыма, чтобы помочь городу.

- Эта задача для любого жителя, для любого региона. Если у кого-то что-то случается, то нужно помогать однозначно. Иначе смысл жизни в чем? В помощи друг другу!

Задача одна - быстрее расчистить улицы от последствий потопа и привести в порядок главный курорт полуострова. Специально для этого в Ялте сегодня объявили нерабочий день.

- Ну, раз такое случилось, каждый человек должен помогать. Это обязанность каждого человека. Поэтому мы тоже решили приехать и помочь

По поручению президента в Крым прибыли и дополнительные силы спасателей и военнослужащих. Они выполняют самую сложную работу – расчистку русел рек. Используют тяжелую технику. За эти дни спасатели построили 52 дамбы, чтобы не допустить новых подтоплений. Некоторые места до сих пор недоступны для экскаваторов. Спасатели вручную разбирают заторы.

Группировка военнослужащих сегодня заканчивает основные работы в Керчи, в Ялте срок - уже завтра. А затем военные приступят к ликвидации последствий в горном селе Васильевка.

"Потоки воды большие принесли камни горных пород и так далее, вот это вывести нам осталось. Параллельно с этим мы в частный сектор заходим, будем помогать", - сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

Роспотребнадзор завершил проверку проб воды в акватории Ялты. Холерной палочки в море не обнаружено. Но запрет на купание сохраняется. Остаются риски распространения инфекций через городские сети. Воду из крана употреблять нельзя.

В Крыму подсчитали ущерб – на восстановление и ремонт дорог после наводнения нужно порядка 5,5 миллиарда рублей. Это трасса "Таврида", более сотни улиц в Ялте и три десятка в Керчи, а еще опорные стены, искусственные сооружения, освещение и коммуникации. К работам приступят после завершения ликвидации последствий наводнения.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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