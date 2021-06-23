Россия призвала США и НАТО отказаться от учений в Черном море

Учения Sea Breeze в этом году станут самыми крупными за всю историю

Масштаб международных учений Sea Breeze с участием Украины создаёт риски непреднамеренных инцидентов в Чёрном море. Об этом заявили в российском посольстве в США и рекомендовали Вашингтону и союзникам отказаться от манёвров. Эта военная тренировка стран НАТО станет самой крупной за всю историю.

На предстоящей неделе Черное море станет местом проведения крупных военных учений Sea Breeze - 2021. Как сообщили в посольстве США на Украине, в них примет участие около 40 кораблей десятки самолетов и пять тысяч военнослужащих из 32 стран. Это наибольшее число за всю историю маневров. Охват территории огромен - северо-западная часть Черного моря, а также Николаевская, Херсонская и Одесская области Украины, что не вызывает сомнений в истинных целях учений и не может не беспокоить Россию, заявили в нашем посольстве в Соединённых Штатах.

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море... Масштаб и явно агрессивный характер военных учений Sea Breeze никоим образом не соответствуют реальным потребностям безопасности в Черноморском регионе. Увеличивают риски непреднамеренных происшествий. Поощряют милитаристские амбиции Киева", - говорится в заявлении.

В российском МИДе не раз подчеркивали: наращивание военной активности в акватории Черного моря и увеличение количества учений с Украиной не способствует внутриукраинскому урегулированию. Но Киев под предлогом защиты от мифической российской угрозы продолжает искать поддержки у НАТО. Принимать Киев в свои ряды альянс пока не намерен. И это "пока", во всяком случае, на данном этапе, означает еще 10-15 лет. По крайней мере, об этом говорили на недавнем саммите блока. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на днях снова пожаловался на это в интервью турецкому агентству Anadolu.

"Президент США Джо Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона состоит в том, что НАТО не дала ни единого намёка на сроки этого процесса... Если вы спросите меня, что было сделано НАТО для реализации этого решения, то я отвечу честно: "Ничего", - негодует Кулеба.

При этом Кулеба ни слова не сказал об обстоятельствах, которые препятствуют вступлению Украины в НАТО. А их более чем достаточно. Прежде всего, это конфликт в Донбассе. Кроме того, в альянсе справедливо полагают, что принятие Киева серьезно осложнит отношения с Россией.

"Некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера можно привести действия Украины, которые накануне Брюссельского саммита спровоцировали очередной кризис в Донбассе. В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации", - говорит министр обороны Сергей Шойгу.

Однако в реальности все происходит наоборот. НАТО проводит все больше учений с участием Украины и, как считают в Москве, осуществляет под их прикрытием поставки Киеву вооружений. В страну направлены сотни военных инструкторов.

А 21 июня Украина и Великобритания подписали меморандум о строительстве двух военно-морских баз. Формально они планируются как украинские, но, как отмечают эксперты, при нынешнем состоянии флота Украине не нужны новые военные базы, а значит, они будут использоваться странами НАТО.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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