Акция "Лучи Победы" прошла по всей стране

Акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны

"Лучи Победы" осветили этой ночью небо в разных городах нашей страны. Акцию, посвящённую Дню памяти и скорби, организовали активисты Народного фронта. В Москве световое шоу можно было увидеть возле главного корпуса МГУ и музея Победы. В небо направили более 500 лучей.

В Волгограде разноцветные огни осветили памятник морякам-североморцам и здание элеватора. За него шли ожесточённые бои во время Сталинградской битвы.

В Белгороде память героев, защищавших Родину, почтили возле музея-диорамы "Огненная дуга". Во время акции в небо также поднялись два аэростата, передает "ТВ Центр".

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