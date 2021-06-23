Разворотнева призвала не забывать о драматических событиях ВОВ

А Евгений Нифантьев запустил марафон по чтению стихов о войне

Мероприятия, посвящённые 80-летию начала Великой Отечественной войны, продолжались до позднего вечера. В Москве принесли цветы и зажгли свечи у мемориала Герою Советского Союза Цезарю Куникову.

Участники церемонии отметили: всё меньше остаётся живых свидетелей тех событий - людей, которые воевали на фронте, трудились в тылу. Вместе с тем, появляются желающие переписать историю, поэтому особенно важно задействовать молодёжь в организации памятных мероприятий.

"Участие в подобных церемониях важно для того, чтобы не дать забыть. Напоминать постоянно о том, что война - это страшно, что война никогда не должна повториться. Что мы должны делать все возможное, чтобы эти ужасы не повторились", - говорит член Общественной палаты Светлана Разворотнева.

"Только благодаря самоотверженности наших дедов и прадедов сегодня у нас есть возможность смотреть на мирное небо. И наши молодые люди ни в коем случае не должны об этом забывать", - считает член Общественной палаты Евгений Нифантьев.



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