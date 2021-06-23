Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Савелия Попова

За сутки удалось собрать больше 2 миллионов, но нужно еще столько же

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение десятилетнего Савелия Попова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать больше 2,3 миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог Савелию. Но нужно ещё почти два миллиона.

У мальчика редкая разновидность рака лимфатической системы - анапластическая крупноклеточная лимфома. Заболевание развивается стремительно, поражая лимфоузлы и ткани других органов. У ребёнка уже отнялась правая рука. Спасти его сейчас может только специальная интенсивная терапия с препаратом "Онкаспар". На весь курс лечения мальчику потребуется 12 флаконов лекарства стоимостью свыше 4 миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Савелию все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Савелия Попова, программа 1224.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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